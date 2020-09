Diario AS - Suarez congela la Juve: la punta non è più convinta del trasferimento

Luis Suarez ha congelato per il momento l'ipotesi Juventus. L'attaccante uruguaiano che sembrava convinto di approdare in bianconero, sembra aver cambiato idea e per ora l'affare è in stand-by. Lo riportano i colleghi di Diario As. Il calciatore, in uscita dal Barcellona, sta pensando anche all'Atletico Madrid, altra soluzione per il suo futuro.