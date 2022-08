I diritti d'immagine non sono un ostacolo per Ronaldo: la scelta di ADL

Cristiano Ronaldo al Napoli? Sì, qualcosa c'è, perché Jorge Mendes l'ha proposto e Aurelio De Laurentiis sta valutando.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo al Napoli? Sì, qualcosa c'è, perché Jorge Mendes l'ha proposto e Aurelio De Laurentiis sta valutando. Il presidente sarebbe pronto a concedere a CR7 i diritti d'immagine, come si legge su La Gazzetta dello Sport: "Non è più un ostacolo la questione diritti d’immagine e De Laurentiis per la prima volta derogherebbe con la multinazionale Ronaldo, perché sarebbe impensabile trattare i diritti di un’azienda da 100 e passa milioni l’anno di fatturato sul brand CR7".