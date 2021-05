I due calciatori del Napoli che Gattuso vorrebbe alla Fiorentina

Ogni allenatore che cambia squadra tende a chiedere, o almeno lo fa capire, qualche suo ex calciatore per dare continuità al proprio gioco. Potrebbe capitare, nelle intenzioni, anche con Rino Gattuso. Che è appena andato alla Fiorentina. Secondo il giornalista Nicolò Schira, sono due i calciatori che interessano: il primo è Hysaj, in scadenza di contratto col Napoli, il secondo è Politano, giocatore arrivato proprio con Gattuso lo scorso inverno. Per il primo, l'ipotesi è possibile dato che, andando via a zero, l'albanese potrà accordarsi con chiunque. Per Politano, invece, l'affare sembra difficile: il Napoli lo tiene in grande considerazione e la crescita negli ultimi mesi è stata evidente. Poi, ovviamente, tutto dipenderà dal nome del nuovo allenatore.