I due colpi capolavoro di Giuntoli non sono Kim e Kvaratskhelia

Si associa, in questi giorni, il nome di Giuntoli a Kim e Kvaratskhelia, colpi da 30 milioni in totale capaci di portare lo scudetto a Napoli. Ma sono state tante le abilità negli anni del ds azzurro prossimo all'addio. Ne citiamo due di gennaio: Bereszynski e Gollini al Napoli Due colpi capolavoro per come sono stati pensati.

Il laterale polacco è arrivato felicissimo e, pur non giocando mai, sarebbe stato pronto a sostituire Di Lorenzo. Ma gli applausi, Giuntoli li merita per aver permesso a Zanoli di esplodere. Nonostante la retrocessione della Samp, abbiamo avuto conferma delle abilità del terzino destro ormai pronto a rientrare. Mal che vada, sarà prestito altrove, ma oggi Zanoli ha mercato, tutti sanno quanto valga. La seconda operazione show è Gollini: il Napoli ha già in casa o l'erede o il dodicesimo di lusso di Meret che potrebbe pagare appena 8 milioni, di questi tempi praticamente un regalo.