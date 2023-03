I due giocatori proposti dal Psg per Osimhen non verranno mai a Napoli

Il Psg tenta l'assalto a Osimhen ma non vuole accontentare per intero le richieste di De Laurentiis

Il Psg tenta l'assalto a Osimhen ma non vuole accontentare per intero le richieste di De Laurentiis. Per questo ha messo sul piatto giocatori come Paredes e Icardi. Ma si tratta di profili non da Napoli. Guadagnano tanto e non sono più giovanissimi e comunque non rientrano nei parametri societari. Sono giocatori che per diversi motivi non verranno mai a Napoli. L'affare è dunque in salita.