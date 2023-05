El Pais - Man Utd, 500mln per il mercato: non solo Kim, in lista tre big del Napoli

Rivoluzione societaria ma anche tecnica per il Manchester United in vista della prossima stagione

Rivoluzione societaria ma anche tecnica per il Manchester United in vista della prossima stagione. Il club, inglese, infatti, è in vendita, ma ha stanziato 500 milioni per il mercato con l'obiettivo non solo di rinforzare la squadra ma anche di rinnovarla in toto. Come scrive El Pais, tra gli obiettivi nel folto elenco ci sono tre giocatori del Napoli: Kim Min-Jae per la difesa, Osimhen e Kvaratskhelia per l'attacco. Tra gli altri presenti Rabiot, Vlahovic, Kane e Coman.