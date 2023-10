Espn - Chelsea e Real Madrid su Osimhen: pronta offerta già a gennaio

Chelsea e Real Madrid, infatti, sarebbero pronti a presentare agli azzurri un'offerta importante per avere il calciatore già durante il calciomercato invernale.

Victor Osimhen via dal Napoli già a gennaio? Il nigeriano ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e resta sempre nella lista dei top club europei. Secondo quanti riportato da Espn, il Napoli potrebbe ricevere almeno due offerte già a gennaio per Osimhen. Chelsea e Real Madrid, infatti, sarebbero pronti a presentare agli azzurri un'offerta importante per avere il calciatore già durante il calciomercato invernale.