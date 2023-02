ESPN - Due big preparano l'assalto a Osimhen, ma ora non bastano neanche 100mln

Tutti pazzi per Victor Osimhen, e non potrebbe essere altrimenti in virtù della stagione straordinaria di cui si sta rendendo protagonista.

Tutti pazzi per Victor Osimhen, e non potrebbe essere altrimenti in virtù della stagione straordinaria di cui si sta rendendo protagonista. Stando a quanto riferito da ESPN, sia il PSG che il Manchester United hanno puntato il mirino sul centravanti nigeriano che vale almeno 100 milioni. Anzi, dopo tutti i gol di quest'anno, Aurelio De Laurentiis - si legge - potrebbe chiedere circa 130 milioni.