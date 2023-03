Espn - Man United, Kane obiettivo principale: Osimhen e Vlahovic le alternative

Come riferito da ESPN, il Manchester United è alla ricerca di un attaccante in estate

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferito da ESPN, il Manchester United è alla ricerca di un attaccante in estate. Il primo nome della lista è quello di Harry Kane, ma i Red Devils non hanno intenzione di partecipare ad aste. Le alternative sono Victor Osimhen e Dusan Vlahovic.