Espn - Nome nuovo per il centrocampo: idea Lanzini a parametro zero

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport La bandiera del West Ham Manuel Lanzini, dopo ben otto anni in Premier League, lascerà in estate gli Hammers a parametro zero. Secondo quanto riferito da Espn, il Napoli e l'Aston Villa starebbero pensando al centrocampista argentino come rinforzo per la prossima stagione, ma anche in Argentina sognano un suo ritorno al River Plate.