ESPN - Psg e United su Osimhen, spunta il prezzo (ma in Italia si parla di cifre più alte)

Victor Osimhen non si muoverà da Napoli per meno di 100 milioni. Lo riferisce ESPN che fa anche i nomi dei club interessati al nigeriano, ovvero Manchester United e Psg.

In realtà, in Italia diversi quotidiani hanno spesso sottolineato che il valore attuale del nigeriano è decisamente più alto, si parla di proposte minime che dovranno avvicinarsi ai 130 milioni di euro per provare a convincere De Laurentiis.