ESPN - Pulisic in uscita dal Chelsea: Juventus in pole, poi Napoli e Milan

Torna di moda il nome di Ivan Pulisic per la Juventus. Secondo quanto riportato da ESPN lo statunitense del Chelsea potrebbe lasciare i Blues in estate per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro. Il club bianconero - si legge - dovrà stare attento alla concorrenza di Napoli e Milan in Italia e di Manchester United e Newcastle in Inghilterra.