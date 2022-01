ESPN - Tuanzebe vicino al Napoli, ma altre squadre interessate: c'è anche un'italiana

Il Napoli è prossimo ad acquistare in prestito Axel Tuanzebe dal Manchester United. Rob Dawson, corrispondente di ESPN a Manchester, ha svelato su Twitter l'interesse di altri club per il difensore inglese: "L'affare con il Napoli è vicino ma c'è stato interesse anche da parte di un altro club italiano, oltre a Germania e Francia. Qualunque cosa accada, sembra probabile che si sposterà in questa finestra".

Axel Tuanzebe not in the Aston Villa squad today. Deal with Napoli close but there’s also been late interest from another Italian club as well as from Germany and France. Whatever happens, looking likely he’ll move in this window.