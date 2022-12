Eurorivale - L'Eintracht perde Pellegrini a gennaio? Il terzino freme per tornare in A

GIOVANILI UFFICIALE - RINFORZO PER L'UNDER 16: ARRIVA UN'ALA DALLA TURRIS, I DETTAGLI Nuovo rinforzo per il settore giovanile del Napoli: arriva Simone Notaro, classe 2007, ad arricchire l'organico dell'Under 16. Nuovo rinforzo per il settore giovanile del Napoli: arriva Simone Notaro, classe 2007, ad arricchire l'organico dell'Under 16. LE ALTRE DI A INTER, PROBLEMI FISICI PER MKHITARYAN: SOSTITUITO, L'ARMENO È IN DUBBIO PER IL NAPOLI? All'inizio del secondo tempo termina la partita di Mkhitaryan: Inzaghi ha preferito togliere dal campo il suo jolly armeno a causa di alcuni problemi fisici. Scelta presa in via precauzionale, con il giocatore che dopo il cambio si è avviato dritto verso gli... All'inizio del secondo tempo termina la partita di Mkhitaryan: Inzaghi ha preferito togliere dal campo il suo jolly armeno a causa di alcuni problemi fisici. Scelta presa in via precauzionale, con il giocatore che dopo il cambio si è avviato dritto verso gli...