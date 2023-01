Eurorivale - L'Eintracht perde Pellegrini? Vuole la Lazio, ma i tedeschi dettano le condizioni

Settimana molto importante per il futuro di Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte. Il laterale classe '99 vuole fortemente la Lazio e Maurizio Sarri l'ha indicato come il profilo giusto per la fascia sinistra. Adesso il ragazzo spera di trovare una soluzione che non sarà semplice, anche perché in gioco ci sono diversi elementi.

La posizione dell'Eintracht: chiarezza entro fine mese

L'Eintracht Francoforte non è favorevole alla risoluzione anticipata del prestito, ma non vuole nemmeno che Pellegrini resti in rosa controvoglia. Ecco perché negli scorsi giorni ha aperto a questa possibilità, ma a patto che non si vada troppo oltre. Ovvero: se Pellegrini vuole andare via, un accordo va trovato entro metà mese. E quindi siamo già nella settimana decisiva con la Lazio chiamata a muovere passi concreti.

L'idea della Lazio: prestito di 18 mesi con diritto/obbligo di riscatto

La Lazio negli scorsi giorni ha avanzato la possibilità di prendere Pellegrini dalla Juventus in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Apertura a questa soluzione del club bianconero che, però, adesso si aspetta passi concreti da parte della società biancoceleste visto che i due club non si sono infatti ancora seduti attorno a un tavolo per discutere concretamente. Però Lotito non si fermerà: coi suoi tempi, il presidente biancoceleste lavora per accontentare Sarri. E il giocatore resta in attesa, sperando nel lieto fine.