Eurorivali - Barcellona, Xavi per il Napoli avrà un rinforzo in attacco: in arrivo Vitor Roque

Dopo un lungo corteggiamento sfumato in estate, il Barcellona avrebbe chiuso il colpo Vitor Roque, attaccante classe 2005 dell’Athletico Paranaense. Secondo quanto riportato sui social dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, la stellina brasiliana sarebbe pronto ora ad approdare alla corte di Xavi. A seguito di lunghi contatti, il giocatore avrebbe accettato la proposta dei blaugrana e dovrebbe raggiungere Barcellona già domani mattina, con la famiglia a seguito.

🚨 Vitor Roque, at the airport today as he’s flying to Barcelona — plan confirmed.



Brazilian striker will land in Spain on day 27 in the morning, as expected. ✨🇧🇷



Here’s Vitor at the airport — he’ll travel together with his family. ⤵️🛫 pic.twitter.com/bciYCv2ulw