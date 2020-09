France Football - Koulibaly-City, c'è l'accordo: ingaggio raddoppiato e concessione diritti d'immagine

La cessione di Kalidou Koulibaly sembra avvicinarsi sempre di più, con il senegalese pronto a lasciare Napoli per volare verso l'Inghilterra. Come noto, c'è il Manchester City in pressing sul difensore azzurro con il quale, sembra, abbia trovato anche un accordo: secondo quanto riportato da France Football le parti si sarebbero accordate, e dunque mancherebbe soltanto l'accordo con il Napoli per lasciar partire Koulibaly.

Come specificato ancora da France Football, Koulibaly andrebbe a raddoppiare con il City l'ingaggio che attualmente percepisce al Napoli, ed inoltre avrebbe la possibilità di sfruttare i proprio diritti d'immagine.