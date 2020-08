France Football - Koulibaly ha l'accordo col City! Serve intesa col Napoli: si continua a trattare

Dalla Francia, France Football scrive che Kalidou Koulibaly ha raggiunto l'accordo economico col Manchester City. C'è intesa sull'ingaggio, non ancora tra i due club, col Napoli che continua ad aspettare l'offerta giusta per privarsi del suo forte difensore. Su Koulibaly c'erano anche Psg e Manchester United, ora il City è il club più vicino, ma serve un rilancio per accontentare De Laurentiis. Anche il difensore è in attesa.