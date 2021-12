Gazzetta - 5 azzurri in scadenza, ma solo uno sta discutendo il rinnovo

Ci sono quattro calciatori in casa Napoli col contratto in scadenza a giugno prossimo: David Ospina, Kevin Malcuit, Faouzi Ghoulam, Juan Jesus e soprattutto Lorenzo Insigne. Ma solo quest'ultimo nelle ultime settimane ha parlato con la società di rinnovo. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

