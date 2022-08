Gazzetta - Accordo vicino con Kepa: l'agente è in Italia, si discute sui bonus

L'agente di Kepa è in Italia per cercare la quadra tra i due club per il pagamento dell’ingaggio del portiere spagnolo ed i bonus che il Napoli deve garantire

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L'agente di Kepa è in Italia per cercare la quadra tra i due club per il pagamento dell’ingaggio del portiere spagnolo ed i bonus che il Napoli deve garantire ai Blues. Anche se l’accordo è vicino, il Napoli continua a battere tante altre piste - compresa quella che conduce a Navas - ma Kepa resta in pole position per sostituire Ospina (andato a sua volta a svernare all’Al Nassr). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.