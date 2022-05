Gazzetta - Addio anche a Ghoulam: perché il Napoli non gli ha offerto il rinnovo

In scadenza di contratto, a fine stagione andrà via. Il club azzurro non ha mai fatto un'offerta di rinnovo per due ragioni.

TuttoNapoli.net © foto di TuttoSalernitana.com Non solo Lorenzo Insigne, anche Faouzi Ghoulam ha vissuto ieri l'ultima al Maradona da calciatore del Napoli. In scadenza di contratto, a fine stagione andrà via. Il club azzurro non ha mai fatto un'offerta di rinnovo per lui, per due ragioni: l’ingaggio pesante e le poche garanzie di tenuta fisica. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.