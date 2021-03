Gazzetta - ADL aspetta il sì di Zaccagni e Barak sostituirà Bakayoko: le mosse di Giuntoli

Zaccagni e Barak: ecco i due obiettivi di mercato del Napoli per la prossima stagione per rinforzare la trequarti. Giuntoli ha presentato una prima offerta al club veneto di 10 milioni di euro per Zaccagni e i due club hanno ben presto trovato l’intesa: per fine stagione si aspetta l’ok del giocatore. E lo stesso dirigente "è pronto a presentare un’offerta simile per Barak che in prospettiva dovrà coprire l’uscita di Bakayoko che non verrà riscattato dal Chelsea". Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.