Gazzetta - ADL deluso dal mercato estivo: ora vuole giocatori già pronti

L’effetto Kim-Kvaratskhelia non si è verificato con Natan, Cajuste e Lindstrom. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la presa di coscienza di De Laurentiis, che al termine dell’ultima gara si è assunto le responsabilità di una prima metà di stagione approssimativa, si traduce oggi in un cambio di strategia. I rinforzi in arrivo serviranno a puntellare la rosa, ma soprattutto a ridimensionare le scelte sbagliate di agosto.

A maggior ragione, dunque, è necessario che i nuovi calciatori conoscano bene la Serie A, così da velocizzare quel processo di adattamento che spesso ha rallentato gli innesti dall’estero. Il margine d’errore è ancor più ridotto, un posto utile per la prossima Champions League è l’obiettivo minimo, quasi obbligatorio, per mantenere in salute l’appeal e il bilancio, comunque sano, della società.