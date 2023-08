Gazzetta - ADL, fissata data strategica: c'è deadline per il futuro di Osimhen

La priorità per la pianificazione del futuro del Napoli è che Osimhen resti, resti comunque

La priorità per la pianificazione del futuro del Napoli è che Osimhen resti, resti comunque. Questo pensa De Laurentiis a cui potrebbe non bastare l’ormai celebre “duecentino”. Il presidente ha parlato di una data strategica per definire alcune operazioni. In pratica, quando la squadra tornerà a Napoli. È probabile che dunque possano essere queste le ore decisive. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

