Gazzetta - ADL ha fatto tre rilanci per Mazzocchi: a Salerno non l'hanno presa benissimo

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela alcuni dettagli relativi all'arrivo di Pasquale Mazzocchi: "Napoli e Salernitana hanno trovato l’intesa ieri intorno all’ora di pranzo, facendo l’una un passo verso l’altra. De Laurentiis ha optato per il terzo rilancio in pochi giorni, arrivando ad offrire tre milioni per il cartellino dei Mazzocchi.

E la Salernitana – che chiedeva prima 5 milioni e poi 4 – ha calato le pretese, spinta anche dal desiderio del giocatore di sposare il progetto Napoli. Insomma, dopo giornate di lavoro intenso è arrivata la fumata bianca, per la gioia di tutti o quasi: a Salerno i tifosi non l’hanno presa benissimo, ma fa parte del gioco".