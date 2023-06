Gazzetta - ADL non ha paura del mercato: conferma tutti, sa che andrà via solo uno

Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le insidie del mercato non toccano Aurelio De Laurentiis

Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le insidie del mercato non toccano Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, infatti, è convinto di confermare la maggior parte della rosa; dell’undici titolare Kim Min-Jae è l’unico che con ogni probabilità andrà sostituito e poi servirà un innesto a centrocampo per colmare il vuoto lasciato da Ndombélé, non riscattato dal Tottenham.