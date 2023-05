Gazzetta - ADL non molla Osimhen, ma serve alzare l'ingaggio: dalla Premier arrivano a 10mln

Dopo aver esaltato i tifosi dicendo di voler vincere la Champions, ieri il presidente del Napoli ha sottolineato che 'Giammai venderò Osimhen',

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver esaltato i tifosi dicendo di voler vincere la Champions, ieri il presidente del Napoli ha sottolineato che 'Giammai venderò Osimhen', scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che i fatti di questi ultimi anni dicono che il produttore cinematografico ha saputo coniugare meglio di ogni altro sostenibilità finanziaria e competitività della squadra:

"Ora bisogna sedersi con l’agente del giocatore, Roberto Calenda, e parlare di progetti. Se il presidente - e fa bene - ritiene di valutare il suo gioiello fra i 120 e i 150 milioni di euro, poi sul piano dell’ingaggio bisogna trovare un equilibrio conseguenziale. Oggi Osimhen può tranquillamente aspirare a un ingaggio in Premier da dieci milioni di euro netti. Attualmente ne guadagna 4,5 e ha un contratto fino al 2025. Per poterlo blindare bisogna intanto prolungare di uno-due anni l’attuale accordo - per evitare rischi - solo che questo comporta una eccezione sul monte ingaggi, per il quale è stato fissato un tetto massimo di 3,5 milioni netti di ingaggio. Insomma si preannuncia una trattativa complessa, e questo non perché il giocatore voglia andare via a tutti i costi. Siamo convinti che in questo caso l’eccezione può confermare la regola: alzare lo stipendio di Osimhen sarebbe condiviso e apprezzato dal resto della rosa".