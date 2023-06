Gazzetta - ADL parla di rinnovo per Osimhen, ma sarà difficile trovare accordo sullo stipendio

De Laurentiis ha parlato di accordo biennale con Osimhen e, come scrive La Gazzetta dello Sport, ieri sera poi ha avuto un aggancio telefonico con l'agente

De Laurentiis ha parlato di accordo biennale con Osimhen e, come scrive La Gazzetta dello Sport, ieri sera poi ha avuto un aggancio telefonico con l’agente del giocatore, Roberto Calenda, per incontrarsi in questi giorni e mettere realmente sul piatto le proposte. Visto l’alta valutazione sul mercato del giocatore data dal club, non sarà semplice raggiungere un accordo sulle cifre di un ingaggio da rivedere al rialzo, in proporzione anche al valore del cartellino. Ma già i 4,5 milioni netti che Osimhen ha garantito fino al 2025 sono oltre i limiti della policy aziendale.