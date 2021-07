Gazzetta - ADL, prendere o lasciare a Insigne: nessuna eccezione sull'ingaggio

"De Laurentiis ha lasciato intendere che non ci saranno eccezioni, che la sua priorità sarà mettere a posto i conti per non far fallire il Napoli". E' così che La Gazzetta dello Sport si esprime in merito al rinnovo di Lorenzo Insigne nella sua edizione online all'indomani della conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis:

"È ipotizzabile, quindi, che non si sottoscriveranno più ingaggi da top club e top player, che la proprietà detterà le condizioni. Un prendere o lasciare, per intenderci, che riguarderà anche il capitano. Tra la domanda e l’offerta potrebbe esserci una differenza di un milione di euro e se così fosse, la trattativa potrebbe saltare prima ancora di essere avviata".