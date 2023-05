Gazzetta - ADL sa che Giuntoli vuole andare via: Juve e ds devono aspettare

Come scrive La Gazzetta dello Sport, ieri il direttore sportivo Cristiano Giuntoli era anche lui al Konami training center

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive La Gazzetta dello Sport, ieri il direttore sportivo Cristiano Giuntoli era al Konami Training Center per seguire l’allenamento della squadra. Ha scherzato con Victor Osimhen, già ripresosi dalla febbre che lo aveva colpito e pronto per la sfida all’Inter di domenica prossima. Si è anche incrociato e cordialmente salutato con il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha seguito buona parte dell’allenamento. Ma fra i due non si è affrontato alcun discorso sul futuro. Il patron sa che il suo d.s. dopo otto anni desidera chiudere il rapporto, cordialmente, senza polemiche.