Gazzetta - ADL si muove a fari spenti per Italiano: la strategia è chiara

© foto di Giacomo Morini

Per Vincenzo Italiano, scrive La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis si muove con discrezione. Con Commisso e la Fiorentina i rapporti sono ottimi per cui il presidente del Napoli attende la finale di Conference League della prossima settimana per poi eventualmente affrontare il discorso su un allenatore che da anni è nel mirino del produttore cinematografico. Per l’esattezza da quando venne a vincere col suo Spezia al Maradona nel gennaio del 2021 e De Laurentiis scese negli spogliatoi per congratularsi con il tecnico avversario.