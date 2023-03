Gazzetta - ADL si sente garantito: i gioielli partiranno solo per cifre esorbitanti

Tutti si chiedono se Osimhen e Kvaratskhelia vestiranno la maglia azzurra anche nel 2023/2024

Tutti si chiedono se Osimhen e Kvaratskhelia vestiranno la maglia azzurra anche nel 2023/2024 e l’intenzione di De Laurentiis - espressa anche ieri - è chiara: tenerli entrambi, salvo offerte irrinunciabili, scrive la Gazzetta dello Sport riportando le parole del presidente del Napoli: "A DL si sente garantito ma ovviamente non può dire di aver blindato i suoi gioielli perché poi il mercato è capace di riservare sorprese, che però per il Napoli avrebbero un valore altissimo se non addirittura esorbitante.

Già perché il club azzurro non ha necessità di vendere anche se sa perfettamente che ad Osimhen non può garantire l’ingaggio che potrebbe arrivare da un ricco club di Premier. Tuttavia, il presidente del Napoli difficilmente si siederà a trattare se non sentirà parlare almeno di una cifra superiore ai 100 milioni di euro e lo stesso dicasi per Kvaratskhelia, che avendo un contratto più lungo ed un ingaggio più basso potrebbe presto vedersi aumentare lo stipendio attuale".