Gazzetta - ADL spara altissimo e Osimhen si avvicina alla permanenza: fissata deadline

Victor Osimhen è più vicino alla permanenza che alla cessione e giorni giorno che passerà sarà un passetto in più verso l'azzurro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen è più vicino alla permanenza che alla cessione e giorni giorno che passerà sarà un passetto in più verso l'azzurro. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Una dose più intensa di ferie e prossimo appuntamento ufficiale già in agenda: venerdì 8 luglio. Ovvero, il giorno della partenza del Napoli per il Trentino, per la Val di Sole. Per il ritiro. Allo stato attuale Osi è il centravanti della squadra, il frontman di un attacco che, come ha detto De Laurentiis, nelle ultime due stagioni è andato a intermittenza a causa degli infortuni. De Laurentiis ha fissato a 110 milioni di euro il prezzo di partenza del solo Osimhen. Il club, insomma, resta in attesa e per il momento esclude che i corteggiatori interessati abbiano recapitato proposte interessanti. E pian piano il tempo passa: l'8 luglio non è vicino, per carità, ma neanche poi così lontano".