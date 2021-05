Gazzetta - ADL vuole investire su Insigne: l'accordo per il rinnovo arriverà

"Uno degli investimenti possibili è quello sul capitano Lorenzo Insigne, voglioso di restare con la maglia della sua città, ma con il contratto in scadenza fra un anno". A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui Lorenzo Insigne non dovrebbe avere troppi problemi a rinnovare con la squadra del suo cuore: "Finora le parti hanno evitato una trattativa vera e propria. La maturazione completa del napoletano, prossimo ai trent’anni, dovrebbe consigliare il Napoli a trovare presto un accordo sul prolungamento. Magari non agli attuali 4,6 milioni netti stagionali, ma a un ingaggio congruo ed equilibrato rispetto all’attuale crisi economica mondiale".