Gazzetta - ADL vuole Palhinha: il Napoli ha un'idea

Il Napoli sarebbe interessato al giovane centrocampista, Joao Palhinha, un mediano possente, forte fisicamente e deciso nel gioco aereo. L’idea sarebbe quella d’inserirlo in organico al posto di Bakayoko che il club non ha voluto riscattare dal Chelsea, dove è rientrato per fine prestito. Il centrocampista dello Sporting Lisbona è soltanto l’ultimo dei giocatori attenzionati dallo scouting napoletano. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.