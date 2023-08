Gazzetta - ADL vuole presentare Natan ai tifosi già domani: retroscena sulla trattativa

La trattativa va avanti in gran segreto da giorni, anzi da notti: complice il fuso orario e la volontà di dare il prima possibile il giocatore a Garcia

Natan sarà il nuovo difensore del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "La trattativa per Natan va avanti in gran segreto da giorni, anzi da notti: complice il fuso orario e la volontà di dare il prima possibile il nuovo centrale a Rudi Garcia, Aurelio De Laurentiis e il suo staff hanno lavorato in orari proibitivi pur di arrivare alla fumata bianca. Che ancora non c’è, perché manca tutta la parte burocratica, i dettagli da sistemare, le firme da mettere sul contratto.

Ma intanto il processo si è messo in moto, il piano è partito: Natan potrebbe essere già in viaggio per l’Italia, dove sarebbe atteso nelle prossime ore. Anzi, ci sarebbe il desiderio da parte del presidente del Napoli di poterlo avere in ritiro domani".