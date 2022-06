Gazzetta - Agente Politano è stato in Spagna: si tratta cessione al Valencia

Sta entrando nel vivo la trattativa per la cessione di Matteo Politano al Valencia

Sta entrando nel vivo la trattativa per la cessione di Matteo Politano al Valencia. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il calciatore è in vacanza in Spagna e proprio in terra iberica si è recato di recente il suo agente, Mario Giuffredi, per iniziare una trattativa con il Valencia. Una ipotesi, quella del trasferimento di Politano alla corte di Gattuso, che il club azzurro è disposto a valutare, ma soltanto a determinate condizioni economiche perché non è tempo di saldi in casa azzurra