Gazzetta ammette: "Psg e Bayern volevano Osimhen, ma ADL li ha costretti a ritirarsi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è stato affatto facile tenere Victor Osimhen. La Gazzetta dello Sport racconta che gli interessamenti di Psg e Bayern Monaco erano concreti, ma i due club - si legge - sono stati scoraggiati dal prezzo elevato fissato da De Laurentiis ad almeno 180 milioni. Chi poteva permettersi un esborso simile era l’Al Hilal, ma il club partenopeo "non ha fatto un passo indietro, non ha ricevuto quanto stabilito e si è reso ben disponibile ad accordare un sostanzioso ritocco dell’ingaggio.

Così l’attaccante arriverà a percepire più del doppio, passando da 4,5 a 10 più bonus. La durata è stata allungata al 2026 e il presidente si è tutelato con l’inserimento di una clausola rescissoria unica da 150 milioni".