Gazzetta - Amrabat via da Firenze: cerca un'altra squadra, c'è anche il Napoli

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, rivela dettagli importanti sul futuro di Sofyan Amrabat, esperimento un'opinione più netta rispetto agli altri quotidiani. Secondo la rosea, il giocatore sarebbe definitivamente in cerca di un'altra squadra e quindi lontano da Firenze. Ma il prezzo del cartellino e l'acquisto recente frenano l'opzione di una cessione a titolo definitivo. La Fiorentina ha quindi aperto al prestito con diritto di riscatto. Le pretendenti sono sempre le stesse: Napoli, Atalanta e Torino, coi partenopei in pole poiché costretti a sostituire Demme, infortunatosi in ritiro.