Gazzetta - Anguissa all'improvviso: Giuntoli stava trattando altri due centrocampisti

GIOVANILI PRIMAVERA, NAPOLI DI SCENA A BOLOGNA: LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA SFIDA Il Napoli è impegnato oggi a Bologna nella prima giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida. Il Napoli è impegnato oggi a Bologna nella prima giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida. LE ALTRE DI A DA ROMA GIÀ ESAGERANO: "LAZIO SHOW, SARRILANDIA È ALL'ORIZZONTE" Due giornate di campionato non bastano sicuramente a dare nessuna garanzia, ma l'avventura di Sarri sulla panchina della Lazio è iniziata con i migliori auspici. Non sarà sempre tutto in discesa come contro Empoli e Spezia, ma il tecnico... Due giornate di campionato non bastano sicuramente a dare nessuna garanzia, ma l'avventura di Sarri sulla panchina della Lazio è iniziata con i migliori auspici. Non sarà sempre tutto in discesa come contro Empoli e Spezia, ma il tecnico...