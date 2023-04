Gazzetta annuncia addio Zielinski? "Rinnovo difficile, Giuntoli già cerca erede"

Cristiano Giuntoli lavora all'arrivo di un altro centrocampista, dell'erede di Piotr Zielinski

Cristiano Giuntoli lavora all'arrivo di un altro centrocampista, dell'erede di Piotr Zielinski. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di contratto del polacco (scadenza 2024) non è semplice per la politica di contenimento dei costi del club che porterebbe a una contrazione dell’attuale ingaggio da 3,5 milioni netti, fuori dai parametri massimi imposti da De Laurentiis.