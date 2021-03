Gazzetta annuncia: "Fabian Ruiz andrà via, non ha voluto rinnovare"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne è sicura: Fabian Ruiz, a fine stagione, andrà via. Motivo? Lo spagnolo non ha ancora rinnovato il suo contratto (in scadenza nel 2023) e non sembra intenzionato a farlo nei prossimi giorni. Il quotidiano, nel dettaglio, scrive: "Andrà via anche Fabian Ruiz che non ha voluto discutere il prolungamento del contratto, perché vuole tornarsene in Spagna, nella Liga".