Gazzetta annuncia: "Forse oggi nuovo incontro con Osimhen. ADL ha fretta per l'ufficialità"

Victor Osimhen è pronto a firmare il nuovo accordo con il Napoli. L’incontro di ieri è stato positivo e le parti si sono lasciate con un sorriso, e la possibilità di rivedersi presto, forse addirittura questo pomeriggio.

In fondo, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, tutti vogliono chiudere in fretta la questione e tornare a pensare solo al campo, perché il Napoli ha l’obbligo di centrare la qualificazione alla prossima Champions e serve il miglior Osimhen per completare la missione. De Laurentiis spera di annunciare la firma entro le feste: Natale con Osimhen, ecco il film che renderebbe felice tutto il mondo Napoli.