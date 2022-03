Gazzetta annuncia: "Il Napoli non ha intenzione di rinnovare il contratto di Mertens"

Sarà rivoluzione la prossima estate per il Napoli, oltre a Lorenzo Insigne sono previsti altri addii, ci sono diversi calciatori che saluteranno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà rivoluzione la prossima estate per il Napoli, oltre a Lorenzo Insigne sono previsti altri addii, ci sono diversi calciatori che saluteranno. Uno di questi, a quanto pare, sarà Mertens, visto che il club non ha intenzione di rinnovare al belga il contratto in scadenza (così come per Ospina, Malcuit e Ghoulam). A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il belga ha il contratto in scadenza, la società può far scattare rinnovo automatico per un altro anno, si era parlato di questa ipotesi rivedendo l'ingaggio, ma a quanto pare il Napoli starebbe pensando di rinunciare a lui.