Gazzetta approva Natan: "C'erano i top club, ha tutto: fisicità, anticipo e impostazione"

Natan de Souza, 22 anni, centrale mancino del Bragantino, altro club della famiglia Red Bull, 188 centimetri di muscoli e forza esplosiva

Natan de Souza, 22 anni, centrale mancino del Bragantino, altro club della famiglia Red Bull, 188 centimetri di muscoli e forza esplosiva, scrive la Gazzetta dello Sport per presentare il nuovo difensore del Napoli: "Un’intuizione dello scouting azzurro, come sempre attento a tutte le latitudini. Un profilo che, nelle logiche di un mercato complesso come quello dei difensori, potrà sorprendere il calcio italiano e i tifosi del Napoli, proprio come hanno fatto negli ultimi dodici mesi Kim e Kvaratskhelia.

Giovane ma maturo, ruvido nella marcatura e molto attento alle letture di gioco, Natan si è messo in evidenza nell’ultima stagione, dove le sue prestazioni hanno richiamato l’attenzione di tanti top club. Al Bragantino – stessa famiglia di Salisburgo e Lipsia – è stato titolare negli ultimi due anni, cosa che lo ha fatto crescere in personalità. Mancino, piede educato, è un marcatore che ama il contatto con l’avversario e andare forte in anticipo. Caratteristiche che il Napoli cercava, che aveva visto in Kilman e Danso ma non abbastanza in Sutalo e Mavropanos ed allora ha deciso di guardare Oltreoceano".