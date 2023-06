Gazzetta - Assalto a Gabri Veiga, ADL sfrutta amicizia dopo Lobotka: le ultime

Il Napoli attende il momento giusto per entrare nel vivo della trattativa per Gabri Veiga

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Napoli attende il momento giusto per entrare nel vivo della trattativa per Gabri Veiga, centrocampista classe 2002 di proprietà del Celta Vigo. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, che De Laurentiis spera di ammorbidire sia per gli ottimi rapporti tra le società dopo l’operazione Lobotka sia perché Veiga finora non ha brillato all’Europeo Under 21. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.