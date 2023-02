Gazzetta avverte: "In estate arriveranno offerte da oltre 100mln per Osimhen"

Gli occhi delle big europee su Victor Osimhen, attaccante che piace a tantissime società

Gli occhi delle big europee su Victor Osimhen, attaccante che piace a tantissime società. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Aurelio De Laurentiis lo ha ribadito in settimana: «Osimhen non è in vendita». Ma è chiaro che il nome di Victor sia in cima ai taccuini dei top club. Arriveranno offerte da oltre 100 milioni in estate, ma questa è un’altra storia".