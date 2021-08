Gazzetta - Ballano quasi 3mln tra Insigne e ADL: accordo distante e c'è un rischio

C'è ancora molta distanza tra Insigne e il Napoli per il rinnovo di contratto. Il capitano azzurro, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha chiesto un aumento di stipendio fino a 6 milioni di euro a stagione per quattro anni. Attualmente, ne guadagna 4,6. De Laurentiis è disposto a riconoscergli al massimo 3,5 milioni, motivandogli la riduzione dei compensi con la crisi che ha coinvolto l’intero mondo del calcio per gli effetti della pandemia. La differenza è notevole, non si tratta di bruscolini, ma di almeno un paio di milioni, e nessuna delle parti pare disposta a modificare il proprio atteggiamento. Una situazione che potrebbe trascinarsi per le lunghe e non è detto che poi si arrivi a una soluzione. È più probabile, invece, che il giocatore inizi la stagione con il contratto in scadenza