Gazzetta - Barça su Koulibaly, ma ad oggi nessuna offerta ufficiale al Napoli: la situazione

"Non dobbiamo aspettarci un’offerta principesca come successo in passato. Sono cose però tutte da decifrare e da leggere”.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: “Il Barcellona ha già sondato il mercato con Ramadani per Koulibaly: la candidatura dei blaugrana non è ufficiale perché non si hanno notizie di offerte già recapitate al club azzurro. Koulibaly è attaccato al Napoli, lo ha dimostrato, ma i trent’anni sono ormai abbondanti. La prospettiva del Barcellona resta un’insidia per il Napoli. Non dobbiamo aspettarci un’offerta principesca come successo in passato. Sono cose però tutte da decifrare e da leggere”.