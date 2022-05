Gazzetta - Bari, De Laurentiis pensa al rinnovo triennale del ds

Il Bari ha intenzione di blindare uno dei grandi protagonisti del ritorno in Serie B e dargli in mano le chiavi del mercato biancorosso.

Il Bari ha intenzione di blindare uno dei grandi protagonisti del ritorno in Serie B e dargli in mano le chiavi del mercato biancorosso. Si tratta ovviamente del direttore sportivo Ciro Polito a cui il club pugliese avrebbe intenzione di proporre un contratto triennale per costruire una squadra che possa competere fin da subito in serie cadetta e magari puntare nel breve periodo alla promozione in Serie A. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport spiegando che al momento l’incontro fra le parti è slittato a causa della gestione da lontano, ovvero da parte della FilmAuro e non di Luigi De Laurentiis, dei rinnovi. Nell'incontro fra le parti non si discuterà solo del rinnovo, con aumento dell'ingaggio, ma anche del budget che sarà messo a disposizione per rinforzare la squadra.